Fase opposta al sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fase opposta al sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VEGLIA

Significato/Curiosita : Fase opposta al sonno

Indifferente. la sua polarità opposta è l'ipersonnia. coloro che soffrono di insonnia lamentano di non essere in grado di prendere sonno o di dormire solo per...

Alture della parte centro-settentrionale di veglia sono da ricordare: a ovest, l'insediamento di monte di veglia che raggiunge i 237 m, e a est, un colle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con fase; opposta; sonno; La fase acuta d una crisi; Si ha in fase di luna nuova; La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo; fase non necessaria per la stampa di foto digitali; L abbreviazione opposta a max; opposta al declino; opposta a negativa; E discesa... dalla parte opposta ; Un breve sonno ; Che induce il sonno ; Quelle notturne vegliano sul sonno dei cittadini; Concilia il sonno ai bimbi; Cerca nelle Definizioni