L esterno del panino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L esterno del panino.

Soluzione 6 lettere : CROSTA

panini comics è una divisione editoriale di panini s.p.a. specializzata in fumetti con diverse filiali internazionali. la panini è una delle case editrici...

Fra 4 (crosta oceanica) e 70 chilometri (crosta continentale). il nostro pianeta è formato da gusci concentrici di materiale diverso: la crosta terrestre...

Altre definizioni con esterno; panino; Farmaco per uso esterno ; All esterno nei prefissi; Sono contraddistinti dal budello esterno ; Introdottosi dall esterno ; Se è di cioccolato non si mette nel panino ; Polpetta di macinato nell omonimo panino ing; Il panino polacco diffusissimo negli USA; Il panino ebraico a forma di anello;