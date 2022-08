L entità amministrativa più piccola in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L entità amministrativa più piccola in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COMUNE

Significato/Curiosita : L entita amministrativa piu piccola in italia

Una entità di una suddivisione amministrativa (es. provincia, comunità montana, arrondissement, comarca) disgiunta dal corpo principale dell'entità stessa...

Cercando altri significati, vedi comune (disambigua). dal punto di vista geografico amministrativo il termine comune indica nel linguaggio moderno alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

