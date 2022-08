Donna che non mangia prodotti di origine animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna che non mangia prodotti di origine animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VEGANA

Metabolismo e le sue funzioni vitali quotidiane. la dieta di un organismo, è ciò che mangia o assume. negli organismi eterotrofi superiori, fatta salva...

Nella lingua inglese, derivante dal termine vegan, nome che assunsero gli aderenti alla prima associazione vegana, fondata in inghilterra nel 1944. già dagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Nella lingua inglese, derivante dal termine vegan, nome che assunsero gli aderenti alla prima associazione vegana, fondata in inghilterra nel 1944.