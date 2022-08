Vi si disputano incontri di pelota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si disputano incontri di pelota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SFERISTERIO

Significato/Curiosita : Vi si disputano incontri di pelota

All'impianto dove si disputano partite di giochi sferistici: in spagna la parola frontón indica il luogo dove si pratica la pelota basca e in valenciano...

^ le belle parole sullo sferisterio | cronache maceratesi e.h. ercoli, sferisterio, macerata, associazione arena sferisterio, 2007. a. adversi - d. cecchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con disputano; incontri; pelota; disputano gare di corsa; Si disputano in 10 il Palio di Siena; Si disputano in due gironi; Se lo disputano i Senesi; Luogo per incontri ; incontri tra amici che si erano persi di vista; Danno calore agli incontri ; Palco per incontri ; L arena per giocare a pelota ; L attrezzo per la pelota ; Cerca nelle Definizioni