Diramazione sotterranea delle radici di un albero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diramazione sotterranea delle radici di un albero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CEPPA

Significato/Curiosita : Diramazione sotterranea delle radici di un albero

Si dice della radice se è formata da un fascio di radici tutte della stessa grandezza; a volte sono attorcigliate. fenestrato indica un organo la cui...

Leonardo ceppa, morale, diritto, politica, einaudi, torino 1992 isbn 88-06-12933-3; ed. di comunità, torino 2001 isbn 88-245-0620-8 trad. di leonardo ceppa, fatti...

Altre definizioni con diramazione; sotterranea; delle; radici; albero; Una diramazione stradale; diramazione di una scienza o di una disciplina; diramazione di un condotto; Tomba sotterranea ; Una via sotterranea ; La sotterranea cittadina; Parte sotterranea di una pianta; Quella pedonale è nel centro delle grandi città; È addetto alla pulizia delle finestre; Uccise Pentesilea, regina delle Amazzoni; I greci le consideravano le ninfe delle paludi; Insetto che danneggia le radici delle verdure; Insetto che danneggia le radici degli ortaggi; radici sottili delle piante; Le radici che crescono in verticale; Così è definito un albero che non supera i 5 metri; Decorare come l albero di Natale; Un albero che può essere sia bianco che nero; albero da frutta secca con fiori bianco rosati; Cerca nelle Definizioni