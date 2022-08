Dimostra che la nostra stella... è viva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dimostra che la nostra stella... è viva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : ATTIVITÀ SOLARE

Significato/Curiosita : Dimostra che la nostra stella... e viva

Inserendo piccoli accorgimenti quali puntature e trasporti. il confronto tra le due versioni dimostra però che le modifiche apportate furono molto più consistenti...

solare" rimanda qui. se stai cercando il ciclo solare del calendario giuliano, vedi ciclo solare (calendario). il ciclo solare (o ciclo dell'attività...

