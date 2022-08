Il cuore... dell economia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cuore... dell economia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NO

Significato/Curiosita : Il cuore... dell economia

Primi corsi di laurea in economia e management sanitario, interfacoltà di economia e di medicina. nel 2013 viene inaugurato il nuovo edificio polivalente...

Cardinale novara no – simbolo chimico del nobelio no – formula del monossido di azoto no – codice vettore iata di aus-air e neos no – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con cuore; dell; economia; Relativo a una parte del cuore ; Così e una risata di cuore ; Il cuore ... di Cristo; Il... cuore del computer sigla; Fernando dell automobilismo; Manico dell anfora; Centesima parte dell o yuan; È addetto alla pulizia dell e finestre; Quello tra deficit e pil si usa in economia ; A testa nell economia lat; In economia , ciò che è prodotto in eccesso ing; Punto di pareggio in economia aziendale ing; Cerca nelle Definizioni