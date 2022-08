È considerato l inventore del romanzo poliziesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È considerato l inventore del romanzo poliziesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : POE

Significato/Curiosita : E considerato l inventore del romanzo poliziesco

Vedi feuilleton (valzer). il romanzo d'appendice è un genere di romanzo che si è diffuso nei primi decenni dell'ottocento. è noto anche col termine francese...

Allan poe (disambigua). disambiguazione – "poe" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi poe (disambigua). edgar allan poe, nato edgar poe (boston... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

