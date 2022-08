Consente di seguire la partita senza guardarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di seguire la partita senza guardarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RADIOCRONACA

Significato/Curiosita : Consente di seguire la partita senza guardarla

«se il figlio di un cristiano fa bene a seguire la religione di suo padre senza un esame approfondito e imparziale, perché il figlio di un turco farebbe...

Partire dalle olimpiadi di roma del 1960, dove effettuò la sua prima radiocronaca calcistica per la partita dei gironi eliminatori danimarca-argentina... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

