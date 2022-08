Come la vita di chi è nel grembo della madre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la vita di chi è nel grembo della madre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRENATALE

Significato/Curiosita : Come la vita di chi e nel grembo della madre

Ha la facoltà di pensare e ragionare e fin da subito non è per nulla entusiasta del padre; infatti lo giudica negativamente mentre si trova in grembo alla...

Editrice universo, roma, 1993 gravidanza maschile concepito diagnostica prenatale amniocentesi villocentesi gravidanza bicoriale gravidanza protratta colestasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

come i semi dell anice; Rettili come i ramarri; Vermi come le tenie; Rosso come uno degli ibis; Ha interpretato e diretto La vita è bella; Calze che arrivano alla vita ; Invita re a... battersi; La più celebre Evita ; Il grembo materno; Rotola dal grembo di chi sferruzza; grembo materno; Può rotolare dal grembo di chi lavora ai ferri; Era un modello della Fiat; Federico della storia; I piccoli della chioccia; Un parametro che indica la crescita della popolazione; madre superiora; La madre di Icaro, schiava di Minosse; La madre di re Salomone; La dea madre di Persefone;