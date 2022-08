La città di Babbo Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città di Babbo Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROVANIEMI

Significato/Curiosita : La citta di babbo natale

babbo natale è un personaggio presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in giappone e in altre parti dell'asia...

Si stabilirono a rovaniemi a partire dal 500 d.c. le risorse naturali della lapponia nel xix secolo spinsero la crescita di rovaniemi. la febbre dell'oro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con città; babbo; natale; Un vino, un colore e una città ; Quella pedonale è nel centro delle grandi città ; città andalusa; città sul Gange; Regione della Finlandia in cui vive babbo Natale; Un discorsetto del babbo ; babbo Natale... in Spagna spa; La renna di babbo Natale più famosa; Si spenna a natale ; Decorare come l albero di natale ; Lo stato neonatale di una pianta; Un tondo dolce di natale ferrarese; Cerca nelle Definizioni