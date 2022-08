Che provoca o diffonde contagio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che provoca o diffonde contagio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFETTIVO

Significato/Curiosita : Che provoca o diffonde contagio

Il contagio, su mymovies.it, mo-net srl. (en) cabin fever 2 - il contagio, su internet movie database, imdb.com. (en) cabin fever 2 - il contagio, su...

Per eritema infettivo definito anche quinta malattia o megaloeritema (in campo medico) si intende una forma di eritema a carattere infettivo ed acuto, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con provoca; diffonde; contagio; provoca vittime e semina terrore; Stimolate, provoca te; Si dice di incendio provoca to intenzionalmente; provoca re un eczema; Luogo da cui inizia a diffonde rsi qualcosa; Le diffonde la pettegola; diffonde la voce del Cremlino; Propagatrice, in grado di diffonde re; Può essere contagio so ma non è un malanno; È contagio so ma non epidemico; Malattia con contagio rapido e su scala globale; Sospettati di diffondere il contagio ; Cerca nelle Definizioni