I capi detengono quello del potere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I capi detengono quello del potere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCETTRO

Significato/Curiosita : I capi detengono quello del potere

Una "microfisica del potere", nella quale il potere "non è qualcosa che si divide tra coloro che lo possiedono o coloro che lo detengono esclusivamente...

Guidare il gregge; lo scettro divenne poi il mezzo di espressione della supremazia del monarca, visto come “pastore di popoli”. lo scettro è di per sé un oggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con capi; detengono; quello; potere; Ha scritto capi tani coraggiosi; Un tifoso della capi tale; La sua capi tale è Hanoi; La capi tale del Brasile; Lo detengono i privilegiati; Certi politici detengono quelle del potere; quello poetico è un grande riconoscimento; quello di Al Capone avvenne per evasione fiscale; quello dei Ministri riunisce il Governo; È lieto quello di una nascita; Bisogna superarli per potere accedere all università; Rivolta popolare contro il potere ; Era il potere dei Papi sovrani; Assenza di potere dominante libertà estrema; Cerca nelle Definizioni