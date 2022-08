Capace pentola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capace pentola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIGNATTA

Significato/Curiosita : Capace pentola

Trovare la pentola magica, attraverso la quale potrà creare un esercito immortale con il quale sottomettere il mondo. secondo la leggenda, la pentola venne...

pignatta – tipo di pentola in terracotta pignatta – in edilizia è un elemento annegato in un conglomerato pignatta – altra denominazione del gioco detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con capace; pentola; Cade dal pendio quell incapace ; Timoroso e incapace di prendersi responsabilità; Mascalzone capace del peggio; In quale regione italiana è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo; Serve per chiudere la pentola ; Pietanza e particolare pentola del Nordafrica; pentola tradizionale in rame; Ideò la pentola a pressione; Cerca nelle Definizioni