Canova la raffigurò in una celebre statua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canova la raffigurò in una celebre statua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PAOLINA BORGHESE

Significato/Curiosita : Canova la raffiguro in una celebre statua

Per mano dello stesso canova, si trova esposta al museo statale ermitage di san pietroburgo in russia. antonio canova ricevette la commissione di un gruppo...

Celebre scultura di canova, vedi paolina borghese (canova). maria paola buonaparte, conosciuta semplicemente come paolina bonaparte (ajaccio, 20 ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

