Bracci girevoli di certi strumenti geodetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bracci girevoli di certi strumenti geodetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALIDADE

L'alidada (dall'arabo al-idhâdah) è la parte superiore di strumenti, come il teodolite e il tacheometro, che consente di misurare gli angoli. essa può...

