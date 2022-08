Bisognose di medicazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bisognose di medicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FERITE

Significato/Curiosita : Bisognose di medicazioni

Colpito dalle schegge dell'esplosione di una bombarda austriaca minenwerfer. mentre stava recandosi al posto di medicazione con un ferito in spalla, fu colpito...

ferite mortali ferite mortali, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) ferite mortali, su internet movie database, imdb.com. (en) ferite mortali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

