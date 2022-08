Autore di opere con... molte date - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autore di opere con... molte date. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STORIOGRAFO

Significato/Curiosita : Autore di opere con... molte date

Naturalmente la storiografia "scientifica" era cosa ben diversa dalla mitologia, che già conteneva riferimenti al passato più o meno lontano: lo storiografo non era...

Naturalmente la storiografia “scientifica” era cosa ben diversa dalla mitologia, che già conteneva riferimenti al passato più o meno lontano: lo storiografo non era... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

