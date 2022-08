Un attaccante che segna molte reti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attaccante che segna molte reti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GOLEADOR

Significato/Curiosita : Un attaccante che segna molte reti

Bobo (bologna, 12 luglio 1973), è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. considerato uno dei più forti attaccanti della sua generazione, ha militato...

Tempo supplementare. goleada : vittoria con almeno tre gol di scarto. goleador : giocatore che, nel corso di un torneo, segna un alto numero di gol. gollonzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

