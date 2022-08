L apparecchio per esaminare la membrana del timpano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apparecchio per esaminare la membrana del timpano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OTOSCOPIO

Significato/Curiosita : L apparecchio per esaminare la membrana del timpano

Essere utilizzata per la rimozione di corpi estranei. un otoscopio pneumatico è un normale otoscopio che però monta sulla testa operativa un dispositivo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Un apparecchio per purificare il sangue; apparecchio usato per la distillazione; Un apparecchio che compie voli regolari; Bottone o tasto in un apparecchio o macchinario; Lo si alza per esaminare il motore; Oggetti da esaminare ; Strumenti per esaminare le cavità del corpo; esaminare un malato; membrana che avvolge i polmoni umani; Una membrana media dell occhio; Sottile membrana dell orecchio; Una membrana auricolare; L ingresso del duomo di Firenze con il timpano scolpito da Nanni di Banco; Ossicino del timpano ;