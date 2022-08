Antico vessillo imperiale portato dall esercito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico vessillo imperiale portato dall esercito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LABARO

Significato/Curiosita : Antico vessillo imperiale portato dall esercito

Da gallieno in un vero e proprio "esercito mobile" detto comitatus ("compagnia"), nettamente distinto dall'"esercito di confine" o limitaneo. probabilmente...

Disambiguazione – se stai cercando il quartiere di roma, vedi labaro (roma). il labaro era una insegna militare romana (un vexillum), che veniva utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

