L ampia veste indossata dal giudice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ampia veste indossata dal giudice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOGA

Significato/Curiosita : L ampia veste indossata dal giudice

Infatti lee veste la tipica vestaglia indossata abitualmente dall'editore (2008). in l'incredibile hulk beve la bevanda contaminata dal dna di bruce...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toga (disambigua). la toga, il cui nome è connesso con il verbo latino tego che significa "ricoprire"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

