L adombramento di un corpo celeste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L adombramento di un corpo celeste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ECLISSE

Significato/Curiosita : L adombramento di un corpo celeste

dove il cono d'ombra (eclisse anulare centrale) attraversa sicilia e sardegna 13 luglio 2075, dove il cono d'ombra (eclisse anulare centrale: il sole... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

