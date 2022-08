È addetto alla pulizia delle finestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È addetto alla pulizia delle finestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LAVAVETRI

Significato/Curiosita : E addetto alla pulizia delle finestre

Camere e 74 posti: 12,6 addetti per albergo; 1 addetto ogni 2,86 camere; costo del lavoro per addetto, 25.000 euro annui; fatturato per addetto, 55.000...

filmografia di paperino i lavavetri, su inducks. (en) i lavavetri, su internet movie database, imdb.com. (en) i lavavetri, su big cartoon database.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con addetto; alla; pulizia; delle; finestre; Quello di esecuzione è addetto alla fucilazione; Le ha doppie l addetto ; Il ragazzo addetto al recapito; È addetto a mansioni di infimo ordine; Farfalla allo stadio pupale; Figura circolare dalla forma allungata; Sono alla base di dolci creme spalmabili; Luogo dove balla re il tango spa; Spazzolino dedicato alla pulizia del wc; Prescrive la pulizia ; Si occupa di pulizia della bocca: __ dentale; Per la pulizia della casa; Uccise Pentesilea, regina delle Amazzoni; I greci le consideravano le ninfe delle paludi; Divisioni all interno delle comunità; Insetto che danneggia le radici delle verdure; Lo è un locale con le finestre aperte; Aperture o finestre sul tetto atte a illuminare; Sostengono i vetri delle finestre ; Un arredo per finestre ; Cerca nelle Definizioni