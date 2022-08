Vermi come le tenie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vermi come le tenie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CESTODI

Significato/Curiosita : Vermi come le tenie

(tra i quali ossiuri, ascaridi, tricocefali, anchilostomi, strongiloidi e tenie). antielmintico ad ampio spettro per uso umano e veterinario. in particolare...

I cestodi (cestoda rudolphi, 1808) sono una classe di animali appartenente al phylum dei platelminti. come tutti i platelminti, i cestodi sono acelomati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

