Stampa artistica in cui la matrice un tempo era in pietra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stampa artistica in cui la matrice un tempo era in pietra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LITOGRAFIA

Significato/Curiosita : Stampa artistica in cui la matrice un tempo era in pietra

la stampa d'arte o stampa artistica è la tecnica con la quale vengono prodotte o riprodotte opere d'arte mediante l'utilizzo del processo di stampa, specialmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi litografia (disambigua). la litografia (dal greco , lìthos, "pietra" e fe, gràphein,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

