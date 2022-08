Scrisse Felicita Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Felicita Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ADAMI

Adami scrisse anche altre opere come le commedie i fioi di goldoni, la capanna e il tuo cuore (1913), i capelli bianchi (1915), felicita colombo (1935)...

Alfredo adami (... – ...; fl. xx secolo) è stato un comico italiano. attivo nel teatro di rivista fin dal 1940, alla fine del decennio adami inizia a girare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

