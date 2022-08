Riunire in un solo organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riunire in un solo organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ACCORPARE

Significato/Curiosita : Riunire in un solo organismo

1805 cambiò il nome in “monte napoleone” (legge 17 luglio 1805). lo scopo del monte napoleone era di riunire in un solo organismo tutta la massa di titoli...

D'imputazione, e 15 anni per ciascuno degli altri tre, ma il giudice decide di accorpare le pene, così gli viene comminato il minimo della pena. la condanna riguarda... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

