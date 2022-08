Reato di appropriazione di beni o denaro pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reato di appropriazione di beni o denaro pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PECULATO

Significato/Curiosita : Reato di appropriazione di beni o denaro pubblico

Cercando l'omonimo album di gino paoli, vedi appropriazione indebita (gino paoli). l'appropriazione indebita è una fattispecie di reato riconosciuta - con diverse...

Il peculato, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 314 (peculato) del codice penale, che recita: la disciplina del peculato è stata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

