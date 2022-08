Quello poetico è un grande riconoscimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello poetico è un grande riconoscimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALLORO

Significato/Curiosita : Quello poetico e un grande riconoscimento

La poetica è un trattato di aristotele, scritto ad uso didattico, probabilmente tra il 334 e il 330 a.c., ed è il primo esempio, nella civiltà occidentale...

Fu tolto l'aspetto umano venendo trasformata in alloro. apollo a quel punto mise la pianta di alloro nel suo giardino e giurò di portarne sul suo capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

