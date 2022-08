Quella vertebrale ci fa stare in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella vertebrale ci fa stare in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLONNA

Significato/Curiosita : Quella vertebrale ci fa stare in piedi

Tanto spessa da stare in piedi da sola. esiste però un'altra scuola di pensiero che sostiene che la carne non vada fatta cuocere in piedi. una buona cottura...

colonne allineate in 16 file, con alcune colonne che raggiungono altezze di 24 metri. un tipo di colonna molto usata nell'antico egitto è la colonna papiriforme... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

