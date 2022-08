Quella interinale aiuta a trovare lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella interinale aiuta a trovare lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGENZIA

Significato/Curiosita : Quella interinale aiuta a trovare lavoro

Moglie non venga anche lei a conoscenza dei pregiudizi nei suoi confronti, l'accompagna ad un colloquio presso un'agenzia interinale ma fraintende e fa una...

D'intermediazione o che offre determinati servizi: agenzia d'affari – impresa che offre la propria intermediazione agenzia di moda – compagnia che rappresenta le... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con quella; interinale; aiuta; trovare; lavoro; quella vertebrale ci fa stare in piedi; quella di Atene è stata dipinta da Raffaello; In quella dell Alleanza fu serbato il Decalogo; Molti suonano quella a bocca; Quello interinale ha carattere temporaneo; L egiziano con l aiuta nte Eusebio, in Tex Willer; Ne è colpevole chi non aiuta : __ di soccorso; L aiuta nte d Archimede Pitagorico; aiuta a spiccare grandi salti; Luogo dove trovare protezione, per persone o cose; Spargeva molliche per ritrovare la strada; Per funzionare, le coppie devono trovare i loro; Verbo... per trovare ; Il suo lavoro è direzionare la nave; Il lavoro ... lo rendeva nero; Il lavoro di certe agenzie di collocamento; Un protagonista di un capolavoro wagneriano; Cerca nelle Definizioni