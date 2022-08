Prive di ruvidezze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prive di ruvidezze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Prive di ruvidezze

Intere di gallina, prive di guscio, almeno 4 o comunque per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola...

Oggetto della topologia differenziale. è spesso utile costruire funzioni lisce che sono nulle al di fuori di un dato intervallo, ma non all'interno dello...