Prima città scozzese per popolazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima città scozzese per popolazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GLASGOW

Significato/Curiosita : Prima citta scozzese per popolazione

Capitale economica della scozia, è la città scozzese con la più alta densità di popolazione, con 3 395 abitanti per chilometro quadrato (dati del censimento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi glasgow (disambigua). glasgow (glesga in scots, glaschu in gaelico scozzese; in italiano storico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

