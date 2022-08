La previdenza... che assiste i lavoratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La previdenza... che assiste i lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOCIALE

Significato/Curiosita : La previdenza... che assiste i lavoratori

Una casa). la critica che si può fare dunque è quella di una legge incompiuta che ha colpito in maniera massiccia i giovani lavoratori che dal 2003 si...

Antropologia ceto sociale classe sociale comunità cyberspazio élite (sociologia) gerarchia sociale identità (scienze sociali) oligarchia ruolo sociale società animale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

