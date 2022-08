La pratica il fantino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pratica il fantino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IPPICA

Significato/Curiosita : La pratica il fantino

Canapi. scosso: cavallo senza fantino. soprallasso: cavallo di grande mole (da parata) montato dal fantino durante il corteo storico, questa figura è...

Dizionario «ippica» wikinotizie contiene notizie di attualità su ippica wikimedia commons contiene immagini o altri file su ippica ìppica, su sapere.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

