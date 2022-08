Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARETTO

Significato/Curiosita : Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso

Proiettore in particolare per gli apparecchi di forma ellittica oppure faretto per gli apparecchi di piccole dimensioni, è un apparecchio elettrico per... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con piccolo; congegno; illuminare; anche; incasso; piccolo camioncino; Un piccolo imbroglio... nel canto; piccolo bidone di benzina; Un marsupiale simile al canguro ma più piccolo ; congegno pericoloso o esplosivo; congegno di sollevamento a carrucole; congegno militare che lanciava grandi massi; congegno per sollevare pesi; Aperture o finestre sul tetto atte a illuminare ; Si avvitano per illuminare ; illuminare ... esplodendo; Comprende anche la Corea; Sono detti anche gilet; Frutto tropicale detto anche Jako o Giaca; Lo è anche un nativo di Belgrado; Entrata in denaro, incasso ; L incasso del commerciante; incasso , ricavato; Totale dell'incasso generato da uno o più tributi;