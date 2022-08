Pasta campana dai bordi arricciati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasta campana dai bordi arricciati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAFALDE

Significato/Curiosita : Pasta campana dai bordi arricciati

Diverse forme, è un pane morbido, dalla crosta dorata e croccante. le "mafalde" sono un tipo di pasta tipico della campania, un tempo erano dette “fettuccelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con pasta; campana; bordi; arricciati; pasta fatta in casa a base di patate; Torta salata con base di pasta brisée fra; Condimento per pasta e pizza a base di funghi; Le vongole per la pasta ; Il noto Era campana ro; Sentiamo la campana degli Inglesi; L ama il deforme campana ro Quasimodo; _ Martino campana ro; Ha nel proprio organico almeno un dipendente subordi nato; Rovinato ai bordi ; Ai bordi dell oceano; Subordi na tutto a sé; Capelli opachi e arricciati dall umidità; Cerca nelle Definizioni