Parole con lo stesso suono, ma diverso significato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parole con lo stesso suono, ma diverso significato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMOFONE

Significato/Curiosita : Parole con lo stesso suono, ma diverso significato

Anche bisticcio di parole, annominazione o parechesi, è una figura retorica che consiste nell'accostare due o più parole che abbiano suono molto simile (differendo...

In linguistica, l'omofonia (dal greco homóphonos, composto di homós «simile» e phoné «suono») è la relazione che c'è tra due parole che hanno la stessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con parole; stesso; suono; diverso; significato; In linguistica sono parti delle parole che si distinguono dai morfemi; Studia il significato delle parole ; Figura retorica che inverte l ordine delle parole ; Lineetta che divide parole ; stesso testo, nuova tiratura; Che ha lo stesso nome di battesimo; Ricade nello stesso reato; Impone il matrimonio fra persone appartenenti a uno stesso gruppo sociale; Che emettono un suono acuto; suono acuto e persistente; Tasto che ferma per un po il suono della sveglia; suono di passetti animali; Coloro che vengono da un paese diverso ; Che proviene da un Paese diverso ; Un po diverso ; Abito con giacca e pantaloni in colore diverso ; Studia il significato delle parole; Hanno uguale significato ; Nasconde un significato oltre quello superficiale; Si consulta per cercare.... il significato ; Cerca nelle Definizioni