La pallottola di una comica saga cinematografica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pallottola di una comica saga cinematografica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La pallottola di una comica saga cinematografica

L'inferno di cristallo (1974) cassandra crossing (1976), capricorn one (1978), il film comico back to the beach (1987) e la trilogia di una pallottola spuntata...

Dicembre 1988, una pallottola spuntata è stato un successo critico e commerciale, e ha avuto due sequel: una pallottola spuntata 2½ - l'odore della paura (1991)...