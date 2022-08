Le ore necessarie per un attività industriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ore necessarie per un attività industriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : TEMPO DI LAVORAZIONE

Nell'industria come alla terza rivoluzione industriale, che viene fatta partire dal 1970. la rivoluzione industriale comportò una profonda e irreversibile...

Ripuntatura con l'aratura assume il carattere di una lavorazione a due strati. questa duplice lavorazione si esegue in due passaggi (aratura e ripuntatura)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con necessarie; attività; industriale; Fornito delle qualità necessarie ; Ingiurie non necessarie , insensate: offese __; Che apporta sostanze necessarie al metabolismo; Pratiche di poco conto ma necessarie ; Blocca l attività lavorativa; attività che si fa camminando lentamente; Chiudere malamente la propria attività ; L attività di senatori e deputati; Centro industriale del Pas-de-Calais; Un ricco industriale come lo fu Carnegie o Vanderbilt; Una forma di noleggio industriale ; Un grande gruppo industriale ; Cerca nelle Definizioni