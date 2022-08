Obiettare, contestare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Obiettare, contestare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Obiettare, contestare

Letteralmente "breve dialogare") proprio per dare la possibilità di intervenire e obiettare a un interlocutore che egli rispettava per le sue opinioni. un'altra caratteristica...

Sono asserviti alla democrazia. se si vuole eccepire che questa non è più una democrazia, nulla da eccepire. ma resta utile possedere una denominazione...