Noto popolo che fu in conflitto con gli israeliti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto popolo che fu in conflitto con gli israeliti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FILISTEI

Significato/Curiosita : Noto popolo che fu in conflitto con gli israeliti

Ha-israeli-aravi) è un conflitto politico-militare che vede contrapposti lo stato di israele da una parte e i palestinesi e gli stati arabi circostanti...

Sottolinea la diversità etnica dei filistei, rispetto al popolo d'israele: nel libro del profeta amos, i filistei sarebbero originari di "kaftor", un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

