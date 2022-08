Non è diabolico, al contrario di perseverare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è diabolico, al contrario di perseverare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERRARE

Significato/Curiosita : Non e diabolico, al contrario di perseverare

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

(filippiche, xii. 5): cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare ("è cosa comune l'errare; è solo dell'ignorante perseverare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con diabolico; contrario; perseverare; Il diabolico dottore in un film di Fritz Lang; Spirito diabolico ; Al contrario del 9 orizzontale, è solitario; Insolito contrario di plurale; Lo è la farina 00, al contrario dell integrale; Corti al contrario ; Lo è perseverare ; Termina con perseverare autem diabolicum; Termina con... perseverare autem diabolicum; Secondo un detto, lo è perseverare ; Cerca nelle Definizioni