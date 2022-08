Il nome della Mamma per amica nella serie tv - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome della Mamma per amica nella serie tv. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LORELAI

Significato/Curiosita : Il nome della mamma per amica nella serie tv

Una mamma per amica (gilmore girls) è una serie televisiva statunitense ideata da amy sherman-palladino, con protagoniste lauren graham e alexis bledel...

("gilmore girls"), interpretata da lauren graham. lorelai prende il nome dalla nonna paterna lorelai "trix" gilmore (marion ross) ed è la madre di rory... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con nome; della; mamma; amica; nella; serie; Il nome del commediografo Bernard; Prima del nome di un laureato; Il nome del celebre barbiere rossiniano; Il nome con cui è noto il pittore Antonio Allegri; L uccello della pace; I confini della Manciuria; Un tifoso della capitale; Il drago volante della Storia infinita; Il nome della mamma di Richie Cunningham; È usato per la realizzazione di protesi mamma rie; Macaulay __, attore di mamma ho perso l aereo; Corredo cromosomico ereditato da mamma e papà; Corrente islamica di maggioranza in Iran; Scienza che include la cinematica e la dinamica ; L Elena che ha scritto L amica geniale; Città santa islamica ; Un imbarcazione nella tonnara; Un dispositivo elettronico nella rete informatica; Seconda parte della strofa nella canzone petrarchesca; Monte citato nella Bibbia; serie tv con al centro i petrolieri Ewing; Puntata di una serie televisiva; __ things, serie tv di Netflix con Winona Rider; È di Polizia nella serie TV italiana con Tirabassi; Cerca nelle Definizioni