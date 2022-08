Nascosto dietro a tessuto, anche in senso figurato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nascosto dietro a tessuto, anche in senso figurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VELATO

Significato/Curiosita : Nascosto dietro a tessuto, anche in senso figurato

Incassare (in senso figurato). in guerra come in guerra espressione derivata dal francese «à la guerre comme à la guerre» che vuol dire che in circostanze...

Il cristo velato è una scultura marmorea di giuseppe sanmartino, conservata nella cappella sansevero di napoli ed è stata realizzata nel 1753. ne esistono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

