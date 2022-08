Il mezzo di trasporto col trolley - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mezzo di trasporto col trolley. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Il mezzo di trasporto col trolley

Tranviario, trolley a stanga rigida o pantografo. la corrente viene prelevata dalla linea aerea, viene utilizzata dal mezzo e "ritorna" al sistema di generazione...

L'azienda riminese, vedi tram. disambiguazione – se stai cercando l'infrastruttura dove circolano i tram, vedi tranvia. il tram è un mezzo di trasporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con mezzo; trasporto; trolley; Automezzo in cui si può cucinare e dormire; Estorsione per mezzo di minacce; mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon; Il mezzo di Piccard; È adibita al trasporto marittimo; Mezzo da strada adibito al trasporto pubblico; L inizio del trasporto ; I veicoli per il trasporto di politici e autorità; Il trolley del viaggiatore; Autobus con il trolley ; In fondo al trolley ; Se ha le ruote, è un trolley ; Cerca nelle Definizioni