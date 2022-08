Ispessimento della cute nasale che causa deformità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ispessimento della cute nasale che causa deformità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RINOFIMA

Significato/Curiosita : Ispessimento della cute nasale che causa deformita

Padiglioni auricolari: la cartilagine nasale è invasa e distrutta, il setto nasale si ulcera e lo scheletro nasale può collassare e si schiaccia. lo scheletro...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su rinofima (en) rinofima, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc....

Altre definizioni con ispessimento; della; cute; nasale; causa; deformità; ispessimento della pelle simile al callo; ispessimento di un nervo nel piede: Neuroma di __; Il drago volante della Storia infinita; Allegoria della Repubblica francese; Elemento della nave da cui escono fumi di scarico; Il dio greco della medicina; Discute re per un accordo; Piccola fenditura sulla cute o le mucose; Trattamento esfoliante per la cute ; Puntini sulla cute ; Infiammazione della mucosa nasale ; Palline di muco nasale essiccato; Fossa nasale ; Può essere nasale ; causa forti crisi nei tossicodipendenti; Piccolo errore causa to da distrazione; Così è detto il coma causa to dall abuso di alcool; Può essere una causa del mal di denti; Cerca nelle Definizioni