Insieme di tecniche per la bellezza del corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di tecniche per la bellezza del corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COSMETICA

Dell'estetica del pittore fiorentino, oltre che un ideale universale di bellezza femminile. la nascita di venere è da sempre considerata l'idea perfetta di bellezza...

La cosmesi (o cosmetica) rappresenta l'insieme di attività, tecniche e arti relative al cosmetico o, per estensione, a ciò che migliora la piacevolezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con insieme; tecniche; bellezza; corpo; L insieme degli sport con corsa, salti, lanci..; insieme dei dipendenti di un ente o un azienda; L insieme delle voci parziali; Unire insieme cose diverse; La rilevazione del territorio con tecniche elettroniche; Pone in risalto le doti tecniche del pianista; La forma di comunicazione che usa diverse tecniche ; Svolge indagini tecniche su incarico di un giudice; bellezza , leggiadria; Con l acqua per definire la bellezza naturale; Autocompiacimento della propria bellezza ; Può lavorare in un salone di bellezza ; Immateriale, incorpo rea, immaginaria; Pratica manipolazioni sul corpo dei pazienti; Ricopre il corpo della maggior parte dei volatili; Una rapida rotazione del corpo ; Cerca nelle Definizioni